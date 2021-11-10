وزير الداخلية يطلق 20 مها عربيًّا و 70 ظبي ريم في محمية الملك عبدالعزيز

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الأربعاء، خلال تفقده المحمية، 70 ظبي ريم، و 20 مها عربيًّا (وضيحي)، وذلك ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها وتأهيلها في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

و قال وزير الداخلية: ” إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية تم إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي اليوم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية‎، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية”.