مجلس_الأمن يدرج 3 من قادة #الحوثيين على القائمة السوداء

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إدراج أسماء ثلاثة من قادة ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن على القائمة السوداء.

ووافقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وعددها 15 دولة، وبالإجماع، على فرض عقوبات على كل من: محمد عبد الكريم الغماري، رئيس ما تسمى «هيئة الأركان العامة» الذي يقود هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب.

كما ضمت القائمة يوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالهجوم على مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة الميليشيات في الحصول على أسلحة مهربة.

وجاء قرار مجلس الأمن بسبب تهديد القادة الحوثيين الثلاثة للسلم والأمن والاستقرار، ويتضمن إدراجهم في القائمة السوداء تجميد أموالهم في أنحاء العالم وحظر السفر وكذلك حظر الأسلحة.