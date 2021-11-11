تراجع #الليرة_التركية إلى مستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار اليوم الخميس بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

واستقرت الليرة صباح اليوم الخميس عند 9.9050 مقابل الدولار ، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6 بالمئة عن إغلاق الجلسة السابقة. وفقدت العملة التركية حوالي 25 بالمئة من قيمتها هذا العام، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.