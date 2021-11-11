كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 251.4 مليون.. وإجمالي اللقاحات 7.35 مليار

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 251.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 7.35 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 251 مليونا و 407 آلاف.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و72 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 347 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وسجّلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 13091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و401 ألف و670 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنها سجّلت 340 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات الوفاة 462 ألفًا و189 وفاة.

وسجلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية 50196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و235 وفاة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.89 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 97198 وفاة.

كما سجّلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن 47 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 98001 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.