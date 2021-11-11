ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 195 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 11 نوفمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 222.90 ريال (59.43 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 195.04 ريال (52.00 دولارا).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167.18 ريال (44.57 دولار)، وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 130.03 ريال (34.67 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6932 ريالا (1848 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية 1560 ريال (416.03 دولار).

وعالميا، حولت أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بنحو 1% أمس الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، برغم أنه تراجع في البداية بنحو 0.5%

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأوقية

وتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجهة نظره بأن التضخم “مؤقت”.