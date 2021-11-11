مطالبات بتخفيف الإجراءات المطولة لشطب السجل التجاري #شطب_السجل_التجاري

بسبب تعقيد إجراءات شطب السجل التجاري، وكثرة الإجراءات والرسوم التي أصبحت كهل على أصحاب المشاريع الجديد، انتشرت شكاوى كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب المشاريع الجديدة.

وأعلن عبدالقادر عياد، مدرب إعلام وعلاقات عامة معتمد من التدريب التقني، توبته من التفكير في التجارة.

وأوضح عبر تويتر: أقول، لمن يفكر بالخروج والاستثمار خارج الوطن، ما قاله قتاده بن إدريس: بلادي وأن هانت على عزيزة.. ولو أننى أعرى بها وأجوع أو كما قال آخر: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإن ضنّوا عليّ كرام

وأضاف : بلادنا مميزة في كل شيء ولله الحمد، وتجاوزت دول العالم، وجود أخطاء تنظيمية بسيطة أمر وارد.

وقال إنه بعد معاناة طويلة ومتعبة، ومتاهة من الإجراءات المعقدة، ودفع الرسوم، تخلصت من وزارة التجارة بشطب السجل التجاري، ونجوت من هيئة الزكاة والضريبة والدخل بإيقاف الرقم المميز، والصراع قائم الآن للفكاك من وزارة الموارد البشرية ثم من مدد، قبل المعركة النهائية للتحرر من قيود التأمينات الاجتماعية .

وأضاف: حقيقة لا أدري كيف يتحمل ممارسي العمل التجاري، حالياً؛ كل هذه الأعباء، ومتابعة كل هذه البوابات الإلكترونية، وفهم إجراءاتها، والنجاة من الغرامات والعقوبات، وضمان العمل وفق هذه الأنظمة المتعددة!!.

وتسائل: لا أدري هل يدرك الإخوة في وزارة التجارة حجم هذه التعقيدات والعراقيل؟

وقال عبدالرحمن بن مطرب، إن المشكل التي تقابل اصحاب الشركات الصغيرة كثيرة ، واتمنى نرى تطبيق بسيط شامل مثل أبشر وتوكلنا للشركات الناشئة

ووصف صالح الفريحي، أحد المغردين التفكير بالتجارة بالمعاناة، وممارستها خسائر في خسائر من كثرة الشروط والمخاطر والرسوم والمخالفات والغرامات.

وأضاف: الحمد لله اللي تاب علي من التجارة والله يكون بعون الشباب التي ستبدأ في البحث عن عمل بعمر كبير، وكان المفروض تكون فترة ترتيب اوراق لمرحلة الخمسينات واصبحنا نبحث عن عمل لاكن ليت يلتفتون للانظمة الجائرة

وقال محمد سعد ال جابر، أحد المغردين، قد يبدو غريب للمواطن من خارج قطاع الإعمال كيف أن الاجراءات الالكترونية السهلة المتقدمة التي يتعامل معها، تكون عائق أمام قطاع الإعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

وأضاف، كل قرار وكل تنظيم يقلص -بقصد أو بدون قصد- قدرة الأفراد والشركات الصغرى على النجاة في قطاع التجارة

يتركنا مع جشع الشركات الكبرى اللي يختفي فيها الإنسان وتحضر الآلة والمادة.

وقال الدكتور ياسر البلوي: التعقيبات تستحق التأمل من أصحاب المعالي، وهناك تحد كبير على الجهات في التنسيق مع بعضها في مواصلة سلاسة التحول الرقمي وانسجامه مع رؤية 2030 وتطلعات سمو ولي العهد محمد بن سلمان والذي يسعى جاهداً لنهضة البلد والمواطن رخاء اقتصادياً وإدارياً

وأضاف بهذا الشكل التجارة في السعودية أصبحت طاردة، وأرباحك تذهب للدولة من التزامات وتسديدات بخلاف الغرامات (اللي تكسر ظهرك).

ووصف عصام الحكمي دخول التجارة مثل دخولك للمتاهة أو الغابة الكل يبي يقطع منك ويأخذ النصيب الأكبر.

وقالت سُعاد السُّلمي، إن الإجراءات الإدارية و المالية تحتاج إلى متابعة وهذا جوهر العمل الاداري، والمنصات سهله وليست معقدة و لكن تحتاج إلى المتابعة .

وقال صقر بن حسن” والله اني دافع اشتراكات ورسوم على سجلي التجاري أكثر من ما دفعت ع مشروعي ووقفت نشاطي حاليا (كنت أنام مهموم وأصحى مهموم)، واتجهت بالفلوس إلي معي للاستثمار والمضاربة في السوق الامريكي والحمدلله قدرت اطلع ضعف راس مالي في اقل من شهر”.

وقالت دعاء شكرالله جان: أعقد الكثير من المقابلات الشخصية لجيل من الخريجين الجدد، على الأقل 70٪ منهم يطمح لبدأ مشروعه الخاص خلال 2_5 سنوات، وأنصدم من تخيلهم أنه الموضوع بهذه السهولة! مساكين ما يدروا! وجه مبتسم مع دموع ومهما قلت الموضوع صعب، يعتقدوا أنه إحباط لحماسهم، وليس فقط تنبيه بالواقع الذي لا يتحدث عنه أحد.

وأوضح عبدالله المالكي: لنا ثلاث أسابيع من منصه لمنصه متى ننتهي ما أعرف كل شوي تطلع لنا منصه وزارة التجارة شوفوا لنا حل.

وقال عبدالعزيز احمد آل سعيد ” منصات ورسوم واشتراكات غيرمنتظمة وكل جهة تقول هات مع قلة تنسيق وعدم تحمل آثار ونتائج الاخطاء التقنية او التفكير بتعويض المتضرر”

وأوضح نايف بدر الجريّد:” فعلاً الاجراءات مُتعبه جداً. الله يجزى من سوا نظام ابشربالخير لانه حل مشكلة ازليه كانت تواجه الناس ولم يُصعبها”.

وقال زياد عمر دين، إن ضريبة أن يكون لديك مشروع تجاري خاص هو إنك راح تبقى طول عمرك عندك هاجس أنه ممكن في جهة من الجهات منت جالس توفي اشتراطاتها ،وفي نفس الوقت ما حتقدر توظف أشخاص في مهام إدارية مساندة لعدم المقدرة .

وقال ابوهيثم : “كل شي يهون إلا تعنت موظفين هيئة الضريبية وكأنك فريسة بين ذئاب جائعة، هل تصدق أن الضريبة لدي اكثر من رأس المال، ليتهم يطالبون بحقهم المصيبة أعظم بكثير.

وقال ياسر عطية، إنه عندما تؤسس سجل تجاري فتلقائيا يتم ربطك مع هيئة االزكاة عبر الربط الالكتروني ويبداء احتساب الزكاة عليك في حين عند شطب السجل يقال لك اذهب للزكاة وتفاهم معهم لالغاء الرقم الموحد، اي ربط هذا الذي يعمل حسب المصالح فقط

وقال أحد المغردين ، إن معاناة التخلص من مشروعك الصغيرلا يفوقها إلا معاناة إدارته وسط الرسوم الدورية والغرامات وتنغيصات المراقبين والركض خلف جديد الأنظمة والمتطلبات، والاشتراطات المفاجئة ..الخ، بينما الاجنبي يجد كل شي جاهز، السعودي يتحمل كل ماذكرت ويتستر على الاجنبي، ضحك على الدقون وفساد مستشري والخسران الاول والاخير، المواطن السعودي سواءً المستهلك او المتستر.

وقال عبدالحميد العمري”أن الأضرار ستكون أكبر على القطاع المنتج من الاقتصاد، وعلى النمو الاقتصادي والتوظيف ومستهدفات خفض البطالة، ومع استمرار هذه المعوقات؛ يعني توجه المزيد من الثروات ورؤوس الأموال إلى المتاجرة في الأراضي التي لا تعاني ولا حتى 0.00001% من معاناة قطاع الأعمال.