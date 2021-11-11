السعودية تقدّم عرضاً استثنائياً لتشجيع السفر من #دول_الخليج لـ #موسم_الرياض

أطلقت الخطوط السعودية عرضاً ترويجياً استثنائياً للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعاصمة الرياض بقيمة (150) دولاراً، بهدف إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المنوعة, في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة, وتفعيلاً لدورها كشريك إستراتيجي وناقل رسمي لموسم الرياض.

ويشمل عرض “السعودية” الترويجي غير المسبوق تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة, إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر القادم.

يذكر أنه بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي (IMAGINE) عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.saudia.com), والتطبيقات على الأجهزة الذكية, التي تقدم “السعودية” من خلالها باقة من الخدمات .