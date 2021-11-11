الكرشمي: نهدف لتعزيز التواصل وتقوية العلاقات وكل جديد ومفيد للزملاء

“إعلاميون” تنظم ليلة ربيعية لأعضائها

سعيا من جمعية “إعلاميون” في توطيد العلاقات بين أعضائها في مختلف مناطق المملكة، تنظم الليلة ممثلة في لجنة شؤون الأعضاء بالجمعية #ليلة_إعلاميون_الربيعية ضمن أنشطتها المجتمعية بما يقوي العلاقة ويعزز التواصل بين أبناء القطاع الإعلامي بمختلف مساراته وقطاعاته.

من جانبه، قال سعادة عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف على شؤون الأعضاء الأستاذ نايف الكرشمي، أن الجمعية حريصة على كل ما هو جديد ومفيد لأعضائها من مناشط وفعاليات ومبادرات؛ لذلك دأبت الجمعية على تنظيم مثل هذه المناشط المجتمعية الترفيهية لأعضائها لتقوية وتعزيز العلاقات والتواصل بين المنتسبين للبيت الإعلامي بمختلف مشاربه وقطاعاته ومجالاته. وعبر الكرشمي عن سعادتهم في “إعلاميون” بمشاركة الزملاء والزميلات في هذا اليوم الأسري والأخوي الذي يعزز المشاركة المجتمعية ويقرّب المسافات ويبعث على خلق الفرح والسعادة في جوٍ أسريٍ يسوده الوفاء والاحترام والتقدير لكل من لحق بركب ” إعلاميون” وأصبح لبنة أساسية في هذه الجمعية، مبينًا أنهم سبق أن نظموا فعالية مماثله لها وكانت هذه الفعالية يومًا مفتوحًا لاعضاء الجمعية.

وأردف الكرشمي، الدعوة مفتوحة لأعضاء جمعية “إعلاميون”، لافتًا إلى أن هذه الليلة سيتخللها عدد من الأنشطة منها جلسة ربيعية للأعضاء، كما تحتوي على العديد من المسابقات الترفيهية والثقافية والرياضية، ومشيرًا إلى أن هذه الفعاليات والمسابقات سوف تسهم في التلاحم بين أعضاء الجمعية، كما تعزز روح المحبة والأخوه والألفة والمودة.

وقدّم الكرشمي، شكرهم وتقديرهم لشركاء النجاح الداعمين لـ “إعلاميون” في هذه الليلة الربيعية، وهم: الأستاذ سعود الناصر، مزرعة الجوهرة بالدرعية، شركة 2MORE، وزهرة خزامى.