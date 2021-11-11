منتخب_السعودية يتعادل مع #أستراليا ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات #كأس_العالم

انتهت مباراة منتخب السعودية وأستراليا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب واسترن سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وبفارق ثلاث نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل مكون من، محمد الربيعي – ناصر الدوسري – البليهي – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – عبد الإله المالكي – – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – فهد المولد – البريكان.

وفقد منتخب السعودية أول نقطتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، أمام منتخب أستراليا، ليصل رصيد الأخضر عند النقطة 13 محتلًا بهم صدارة المجموعة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، حصد منتخب أستراليا نقطة أمام منتخب السعودية، ليصل عند النقطة 10 في المركز الثاني بترتيب مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه فيتنام ظهر الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.