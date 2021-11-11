يرى بالعين المجردة.. #القمر يقترن بكوكب #المشترى اليوم

يزين سماء الوطن العربى اليوم الخميس، اقتران القمر بكوكب المشترى، في واحدة من الظواهر الفلكية التى تشاهد بالعين المجردة .

ويقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، ويرى مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساءا تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساءا تقريبا.

ويذكر أن اليوم نشهد القمر مقترنا مع كوكب زحل (الكوكب ذو الحلقات – جوهرة المجموعة الشمسية) في هذا اليوم ، حيث شوهدا مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة والنصف مساءا تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول العاشرة والنصف مساءا .

وبعد يوم من الاقتران سنكون على موعد مع زخة شهب الثوريات ، والتى ستمطر مساء مصر والوطن العربى الجمعة والسبت ، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بان منها شهب عالية السطوع.

تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 – TG10 ، وايضا من مخلفات المذنب Comet 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 11 الى فجر اليوم التالي .