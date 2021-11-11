“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة المطرية على المملكة.. والتوقعات الأولية لفصل الشتاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تفاصيل الحالة المطرية على المملكة بدءا من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وقال المركز، غن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، يبدأ تأثيرها من مساء غد الجمعة حتى الأحد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وأوضح المركز، أن التأثير يمتد يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم، الشرقية، شمال منطقة الرياض.

وفي السياق ذاته، كشف المركز، النظرة الأولية لتوقعات فصل الشتاء، قائلا إن أغلب مناطق المملكة ستشهد هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي بمقدار طفيف، أما الرياض ونجران، تشهدات أمطارا حول المعدل الطبيعي، بالتزامن مع احتمالية لهطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق الرياض، حائل، الحدود الشمالية في نهاية فصل الشتاء.