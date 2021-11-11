الإمارات تستضيف مؤتمر المناخ “COP 28” لإنقاذ الأرض

فازت الإمارات بتنظيم مؤتمر المناخ” COP 28 “، في عام 2023، في خطوة جديدة تؤكد ريادة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، فوز الإمارات باستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP 28″ في 2023.

وأضاف الجابر، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP 26″”: يشرفني أن أعرب عن تقديرنا العميق باختيار الإمارات لاستضافة ” COP 28″ .

وأكد الجابر، نتطلع لاستضافتكم في عام 2023 في الإمارات لنجعل من العمل فرصة للنمو الاقتصادي المستدام

وأضاف، هدفنا مواصلة توحيد الجهود والتركيز على خفض الانبعاثات.

ودعمت أغلب دول العالم، طلب دولة الإمارات، لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP 28″، المنتظر عقده عام 2023، وهو أكبر مؤتمر دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية.