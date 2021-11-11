تعرف على الباحث محمد خير البقاعي الحاصل على الجنسية ⁧السعودية⁩ بأمر ملكي

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وصدرت الموافقة الملكية على منح الجنسية السعودية لعدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

ومن بين الحاصلين على الجنسية الأكاديمي والباحث د. محمد خير البقاعي، وفقا لقناة العربية.

وغرّد عبر تويتر قائلا: “الحمد لله والشكر لله تشرفت اليوم بشرف حمل أمانة الجنسية العربية السعودية. صادق الولاء لسيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظهما الله وأعاننا الله على أداء الأمانة على أتم وجه”.

محمد خير البقاعي باحث ومحقق ومترجم سوري، ولد في حمص عام 1956م (1375هـ)، ترجم عن اللغة الفرنسية كثيراً من المؤلفات النقدية والتاريخية التي تتعلق بتاريخ الجزيرة العربية وتاريخ الدولة السعودية، كما قام بتحقيق عدد من دواوين الشعراء العرب القدامى. وهو حاصل على جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة 2018.

ولد البقاعي مدينة حمص السورية في تاريخ 3 فبراير 1956م (20 جمادى ثان 1375هـ).

وهو حاصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق 1979- 1980م، ودبلوم دراسات عليا (القسم اللغوي) من جامعة دمشق 1980-1981م. ودبلوم دراسات معمقة (ماجستير) من جامعة ليون الثانية – فرنسا 1984-1986م.

كما حصل البقاعي على درجة الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية في فرنسا بتقدير شرف عام 1992.

وعمل مدرساً في أكاديمية مرسيليا – إكس أن بروفانس 1989-1990، كما عمل مدرساً مؤقتاً للتعليم والبحث في جامعة ستاندال -غرونوبل- في فرنسا 1990-1991، وعمل أستاذاً للدراسات اللغوية والنقد الأدبي في جامعة الملك سعود من 1996م حتى الآن.