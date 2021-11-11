البنك المركزي السعودي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة

اختتمت اليوم قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية أعمال دورتها الخامسة عشرة التي استضافها البنك المركزي السعودي في جدة خلال الفترة 9-11 نوفمبر الجاري، تحت شعار التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة”، بمشاركة 100 ممثل عن البنوك المركزية والجهات الرقابية من 18 دولة.

وأعرب وكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدكتور فهد الدوسري عن شكره لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على جهوده الحثيثة لدعم وتطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز سبل الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته.

كما وجه الشكر لجميع المتحدثين والمشاركين في قمة مجلس الخدمات الإسلامية الذين أثروا جلسات القمة بإجراء النقاشات وتبادل الرؤى حول المسائل الحالية والناشئة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والجهود المطلوب بذلها في المستقبل لتعزيز المرونة وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي.

وأكد الدكتور الدوسري حرص البنك المركزي السعودي على مواصلة الجهود لمواكبة التطورات والتحولات الرقمية العالمية؛ لتحقيق مزيد من النمو والتطور والريادة في قطاع الخدمات المالية على المستوى المحلي والدولي.