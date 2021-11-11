ختام اجتماع التعليم العالمي واعتماد “إعلان باريس للتعليم”.. وزير التعليم يؤكد جهود المملكة في تحويل تحديات كورونا إلى فرص

اختتم قادة الدول ووزراء التعليم في أكثر من 40 بلداً اليوم الخميس اجتماع التعليم العالمي، واعتماد “إعلان باريس للتعليم”، وهو نداء عالمي جاء بناءً على مبادرة اليونسكو وفرنسا؛ لزيادة الاستثمارات في مجال التعليم في أعقاب جائحة كورونا، وتعزيز الالتزام السياسي العالمي والوطني بالتعليم، حيث شارك وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.



وقال معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع: “إن مناقشة التزاماتنا على الصعيد العالمي في هذا المؤتمر الهام، تأتي سعياً لتحقيق مصلحة التعليم بعد جائحة كورونا، ولعرض المراحل البارزة من الانجازات في تحقيق التنمية المستدامة للتعليم”، مبيناً معاليه أن التحديات التي واجهها التعليم خلال عامين؛ جعلت التعاون الدولي ضرورة للتخطيط لمستقبل شعوبنا وخلق الفرص لاختبار قدرتنا على الصمود في مواجهة أي تحديات جديدة، مؤكداً التزام المملكة بالاستثمار في التعليم، ودعمها للدعوة العالمية للتعافي من فيروس كورونا ، ومن أجل مستقبل نوعي أكثر شمولاً وإنصافاً للتعليم.

وأضاف د.آل الشيخ أن وزارة التعليم في المملكة تعاملت مع هذا التحدي وتحركت بسرعة في توفير مجموعة كبيرة من وسائل التعلم الرقمية، إضافة إلى مناهج التعلم عن بُعد والمدمج، والبدء بالإصلاحات المكثفة لتطوير التعليم وفق أعلى المقاييس والممارسات الدولية، مشيراً معاليه إلى أن أبرز الإصلاحات تمثّلت في التطوير المستمر للمناهج الدراسية، وتضمين مواضيع ومهارات ومحتويات جديدة تعزز التنمية المستدامة والمواطنة العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ‎اعتماد التعلّم المدمج في جميع الخطط التعليمية، واعتماد نظام الفصول الثلاثة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، إلى جانب استثمار البنية التحتية للتقنية في التعليم وتزويد العاملين في قطاع التعليم بمهارات المستقبل، وإقامة الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً إستراتيجياً في التعليم.

وأشار د.آل الشيخ إلى أن ‎الإصلاحات الأساسية للتعليم في المملكة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة برؤية المملكة 2030 التي تحدد الجهود الوطنية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وجودة الحياة والتعليم للجميع، حيث انعكس هذا على تخصيص أكبر نسبة من ميزانية الدولة على التعليم في المملكة.

ونص إعلان باريس للتعليم على تعهد الدول المشاركة بزيادة الاستثمار في التعليم من خلال الاعتماد على التمويل العام، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز المعونات الدولية لقطاع التعليم، واعتبارها أولوية بهدف تخصيص 0.7% من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.