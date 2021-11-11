سفارة المملكة بأمريكا توجه تعليمات مهمة للراغبين في السفر

وجهت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويها مهما إلى المواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر ” إنه يجب على الأشخاص الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة أن يكونوا حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا.

كما نوهت أن يحمل الشخص الجواز الصحي وحمل إثبات التطعيم ضد لقاح كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأضافت أنه يجب على الأشخاص فحص كورونا قبل الصعود إلى الطائرة بـ 72 ساعة لمن أعمارهم سنتين أو أكبر.

وأكدت أن الأشخاص دون سن الـ 18 لا يشترط حصولهم على لقاح كورونا.