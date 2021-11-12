من موقع مظلم.. رصد ذروة شهب الثوريات الشمالية عصر اليوم

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية اليوم ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الشمالية ؛ حيث يتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند حوالي الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة .

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقي وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ الفجر اليوم التالي.

وأشار إلى أنه خلال هذه الوقت من المحتمل أن تنتج أكبر عدد من الشهب عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب عاليا في السماء.

وأبان أبو زاهرة أن القمر سيكون في طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لذلك لن يشكل أي مشكلة لبقية الليل.

وأفاد أن شهب الثور الشمالية من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعين منفصلين منها شهب “الثوريات الجنوبية” و”الثوريات الشمالية” وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية وهي عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعاً .

وخلص إلى أنه وبشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

يشار إلى أنه ولمحاولة رؤية شهب الثور الشمالية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن بعد منتصف ليل الجمعة حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.