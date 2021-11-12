البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا يدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

دعا رئيس الجمهورية الفرنسية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا، والأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر بشأن ليبيا في باريس يضمّ رؤساء دول وحكومات، وذلك دعمًا لتنفيذ عملية سياسية يحققها الليبيون ويقودونها بأنفسهم بمساندة الأمم المتحدة ومن شأنها أن تفضي إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وشاركت البلدان والمنظمات الإقليمية التالية بالمؤتمر: الجزائر، وتشاد، والصين، وقبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )التي تترأس الاتحاد الأفريقي(، ومصر، واليونان، والأردن، والكويت )التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية(، ومالطة، والمغرب، وهولندا، والنيجر، وقطر، وروسيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، وجمهورية الكونغو )التي تترأس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي(، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وأمانة المجلس التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.