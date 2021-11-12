3 أسباب دفعت 177 ألف موظف سعودي للاستقالة.. تعرف عليها (فيديو)

كشف عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، نايف التميمي، عن 3 أسباب لاستقالة 177 ألف موظف سعودي في 3 أشهر فقط.

وأرجع خلال لقائه على قناة الإخبارية، أسباب استقالة بعض الموظفين من مناصبهم بشكل رئيسي، إلى توفير رؤية 2030 للعديد من الفرص الوظيفية.

وأكد أن استقالة الموظفين قد ترجع لعدم وضوح المسار الوظيفي ونقص التدريب، مشيرا إلى أن هذه العوامل تؤدي في النهاية إلى غياب الأمان الوظيفي.

فيديو | 3 أسباب لاستقالة أكثر من 177 ألف موظف خلال 3 أشهر.. تعرف عليها مع عضو لجنة الموارد البشرية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/pqakl2uasL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021

وأشار إلى دور العوامل الديموغرافية في استقالات الموظفين، حيث أكد أن بعضهم يلجأ إلى التخلي عن وظيفته لانتقاله من مدينة إلى أخرى، موضحًا أن الرياض تعد من أكثر المدن الجاذبة للشباب السعودي القادم من مدن أخرى، وذلك نظرًا لتوافر وظائف أفضل من تلك المتاحة لهم في مدنهم.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت أن 177 ألف موظف كانوا قد استقالوا من وظائفهم خلال 3 أشهر.