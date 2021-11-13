هذه تفاصيلها.. ‏‎#توكلنا يصدر 10 تحديثات جديدة

أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج وغيرها على تصاريح الحج والعمرة وتذاكر النقل، بالإضافة إلى عدد من التحسينات في بعض خدمات التطبيق.

التحديثات الجديدة

– تحسينات على الجواز الصحي.

– بطاقات أعمال للموظفين الحكوميين.

– إظهار السجلات التجارية.

– تحسينات على خدمات الحج والعمرة.

– السماح للقادمين من دول الخليج وبقية دول العالم بإصدار تصاريح الحج و العمرة.

-السماح للقادمين من دول الخليج وبقية دول العالم شراء تذاكر النقل.

– إتاحة تعديل البيانات للموظفين الحكوميين.

-تحسينات في خدمات التطعيم ضد كوفيد-19.

-تحسينات في خدمات التذاكر.

-تحسينات عامة على التطبيق.