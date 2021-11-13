مكتب التربية العربي لدول الخليج يشارك في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

شارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المؤتمر العام الحادي والأربعين لمنظمة اليونسكو الذي انعقد في باريس بحضور أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم ووزراء الثقافة، والعديد من المنظمات الدولية.

وألقى المدير العام للمكتب الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمةً في المؤتمر أشار في بدايتها إلى ما أحدثته أزمة “كوفيد-19” من خسائر في مجمل قطاعات الحياة، ومنها التعليم، وما نتج عنها من سرعة تحول رقمي في تاريخ البشرية.

وقال “العاصمي” إن “الحكومات والشركات العالمية في مجال الإنتاج الرقمي سارعت للحد من الكوارث المترتبة عليها عن طريق الاعتماد غير المسبوق على التكنولوجيا الرقمية”.

وأكد المدير العام للمكتب أن “هناك جوانب مضيئة ظهرت على السطح، منها: وضوح أهمية التعاون والتشارك بين المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والخبرة التي اكتسبها الميدان التعليمي، مشيدا بتوجه اليونسكو لإصدار معاهدة دولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.

وسلط “العاصمي” الضوء على جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج في مواجهة الأزمة، داعياً إلى الاستفادة من تجاربها المتميزة، إذ صممت منصات تعليم رقمية وخصصت قنوات فضائية؛ وحققت مراكز متقدمة بين الدول، وحظيت بإشادات دولية كإشادة اليونسكو بتجربة “مدرستي” في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يمد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، خدمة لقضايا التعليم والتعلم، من موقع عضويته الفاعلة في اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030، وعضويته في الفريق الدولي المعني بالمعلمين، والفريق الاستشاري لتقرير الرصد العالمي للتعليم، وكافة مناشط اليونسكو ومكاتبها الإقليمية بالمنطقة العربية، وإصداره تقريراً شبه إقليمي حول حالة التعليم في الدول الأعضاء، ومشاركته اليونسكو في إصدار تقرير إقليمي عن المنطقة العربية.

واختتم “العاصمي” كلمته قائلا إن مكتب التربية العربي يتطلع إلى دور أكبر للمنظمات في دعم خطة اليونسكو متوسطة المدى 2022-2029، وتعاون أوسع مع المعهد الدولي للإحصاء التربوي، ومكتب التربية الدولي، وكافة الأجهزة المتخصصة المعنية بالتعليم،كما يؤمن بالشراكة والعمل وفق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.