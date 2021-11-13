“الصحة” تعلن انطلاق فعاليات منتدى قادة التطوع الصحي.. غدا

ينطلق غدا منتدى “قادة التطوع الصحي” في الرياض، الذي ينظمه مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ويستمر يومين، وذلك ضمن برنامج نمو لإعداد وتأهيل المتطوعين الصحيين “مسار تمكين قادة التطوع الصحي بالمملكة” .

ويستهدف المنتدى القادة المشاركين في برنامج نمو من خلال إطلاعهم على التجارب الملهمة في مجال التطوع الصحي، وتعريفهم بأهم المفاهيم المرتبطة بقيادة العمل التطوعي، حيث سيتم عرض أوراق عمل تخصصية، إضافة إلى تنفيذ الورش التدريبية، والجلسات الإستشارية، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين.

كما يتضمن المنتدى خمسة محاور رئيسة هي: التطوير المؤسسي لكيان التطوع الصحي، تطوير المهارات القيادية في التطوع الصحي، بناء الشراكات الفاعلة بالتطوع الصحي، استعراض تجارب ملهمة في التطوع الصحي، إضافة إلى قياس أثر التطوع الصحي.