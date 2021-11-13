عاجل.. فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إن المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا.

وأضاف في مقابلة مع فرانس 24، أن الجولات الـ4 من المحادثات مع إيران “استكشافية” وليست “جوهرية”.

وتابع: “لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني”.

وتحدث عن الأزمة اللبنانية قائلا: ” الفساد السياسي والاقتصادي مستشر ومستمر في لبنان.. حزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت، ويستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني، على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله “.