غدا.. وزارة التعليم تشارك في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم “GESS”

تشارك وزارة التعليم يوم غد الأحد 14 فبراير 2021 في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم “GESS” المقام في دبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يقدم المعرض لمنسوبي التعليم والطلبة والمستثمرين والمهتمين في مجال التعليم؛ إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملية التعليمية، وطرق التعلّم المختلفة.

وتأتي مشاركة المملكة في معرض “GESS” مشتملة على المبادرات التعليمية، والبرامج التنفيذية المحققة لرؤية المملكة 2030، واستعراض الجهود التي قامت بها وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، وذلك بالتعريف بالنموذج السعودي في التعليم عن بُعد “مدرستي” كنموذج عالمي بإشادة العديد من المنظمات الدولية، إلى جانب الحلول التقنية الأخرى التي شكّلت مرحلة انتقالية في التعليم، كما تقدم شركات “تطوير التعليم” عروضاً تفاعلية في مجالات تطوير المباني، والنقل المدرسي، وتقنيات التعليم، والخدمات التعليمية.