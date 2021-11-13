فيصل بن فرحان يترأس وفد المملكة في منتدى باريس للسلام

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في منتدى باريس للسلام في دورته الرابعة تحت عنوان “إعادة تعريف المبادئ الرئيسية للتعاون الدولي بعد جائحة “COVID-19”.

وشارك، في جلسة نقاش حول “التحالف من أجل تعددية الأطراف”، حيث تطرق خلال مداخلته إلى بعض التهديدات التي تواجه العالم وتؤثر على الأمن الغذائي مثل (جائحة كورونا، وتغير المناخ، والصراعات وعدم الاستقرار)، مؤكداً سموه أن هذه القضايا تتطلب اتباع نهج جماعي مع المجتمع الدولي والشركاء.

وأكد أن تعزيز العمل متعدد الأطراف أمر أساسي لتوفير حلول فعالة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول، منوهاً بسعي المملكة لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ شامل ومستمر.