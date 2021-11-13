مباحثات بحرينية أمريكية حول الملف النووي الإيراني

التقى وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران.

وتم خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات بشأن المفاوضات الدائرة بين مجموعة “5+1” وإيران حول الملف النووي الإيراني.

كما بحث الجانبان المساعي التي تبذل لاستئناف المفاوضات في فيينا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات ومستجدات.

ووافقت إيران على أن تستأنف مع الدول الكبرى في فيينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي المبرم حول برنامجها النووي.

وحضّت الولايات المتحدة إيران على التوصل سريعاً لاتفاق.