الأرصاد تستعرض مستجدات الحالة الجوية على المملكة.. وأمانة جدة تباشر خطة مواجهة الأمطار

عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام اليوم اجتماعا للجنة الأزمات والكوارث بالمركز، لاستعراض آخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة، والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها.

وناقش الاجتماع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية، مطلعاً على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات، وبرامج التوعية والإعلام، والدعم اللوجستي، والتنسيق في سرعة إنجاز المعلومات.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أهمية تحقيق أقصى درجات الدقة وإيصال المعلومات للجهات، وكذلك المجتمع وزيادة برامج التوعية والحرص على الجاهزية الكاملة لإدارات المركز في مثل هذه الحالات، منوهاً بأن الحالة مازالت مستمرة على المناطق المتأثرة وتتطلب المتابعة على مدار الساعة.

باشرت أمانة محافظة جدة اليوم، الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد ، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي.

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فرداً و 530 معدة وآلية ، فيما أسفرت الجهود عن سحب قرابة 300 ألف م3 من المياه حتى ساعة إعداد التقرير ، لافتة النظر إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياة عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والعقيق والمندق والمخواة وقلوة والحجرة ، والمراكز التابعة لها ، وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب و ارتوت الأرض.