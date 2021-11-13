وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

افتتح وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، جولاته الميدانية بمدينة الرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027، وذلك ضمن زيارته للمملكة لتفقد خُطَط وجاهزية الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وجاء إستاد الملك فهد الدولي في مقدمة المرافق التي زارها وفد الاتحاد القاري، برفقة نائب رئيس ملف “السعودية2027” ياسر المسحل وعضوي اللجنة الإشرافية على الملف أضواء العريفي وثامر باسنبل والمدير التنفيذي للملف إبراهيم القاسم، إلى جانب اثنين من رموز المنتخب السعودي سابقًاً “صالح النعيمة وماجد عبدالله”، حيث قدّم فريق الملف شرحًا عن الملعب وخطة تجديده من خلال رفع السعة العددية للملعب من 58,398 إلى 80,000 مشجع، وإضافة مرافق جديدة تمنح المشجعين والفرق تجربة مثالية في يوم المباراة.

وكان ملعب مرسول بارك ثاني محطات الوفد في هذه الجولة، حيث اطلع الوفد على المرافق الحديثة والمتطورة للملعب الذي تم افتتاحه في عام 2015 ويتسع لـ 25,000 مشجع، تمكنوا من الاستمتاع بعدة بطولات رياضية دولية أقيمت على هذا الملعب.

واطلع الوفد خلال برنامجه الحافل اليوم على النظام الأمني في المملكة، وتحديدًا ما يتعلق بإدارة الحشود خلال المنافسات الرياضية، من خلال زيارة مركز الطوارئ “911”، حيث قدم فريق الملف شرحًا متكاملًا عن خطط المملكة أمنيًا أثناء البطولة حال فوز الملف بالاستضافة.

وفي أكاديمية مهد الرياضية، حيثُ أكبر مشروع رياضي وطني لصناعة الأبطال، قدّم مسؤولو الأكاديمية لوفد الاتحاد الآسيوي رؤية وإستراتيجية “مهد”، من خلال بناءِ جيلٍ رياضي وطني جديد يُسهِم في نمو الرياضة بشكلٍ عام، وكرة القدم بشكلٍ خاص، حيث تضع المملكة تطوير النشء والشباب في شتى المجالات من أولوياتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشهِدَ برنامج اليوم الثاني من زيارة الوفد الآسيوي تفقّد خُطَط “السعودية 2027″، فيما يتعلق بخدمات الضيافة والفندقة لجميع أطراف البطولة من “وفود رسمية، منتخبات، وسائل إعلام، جماهير”، إذ تشهد المملكة في الأعوام الأخيرة نموًا وتطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بهذا الجانب.

واختتم الوفد يومه الثاني، بزيارة “الدرعية التاريخية”،التي تعد موطن الدولة السعودية الأولى ومعلمًا تاريخيًا وحضاريًا يقصده السيّاح من جميع أنحاء العالم، وتم تسميتها لتكون إحدى المعالم التي ستحتضن الفعاليات الرسمية والجانبية لكأس آسيا في ملف “السعودية 2027”.

ويستكمل وفد الاتحاد الآسيوي غدًا زيارة بقية المواقع المجدولة في مدينة الرياض، قبل أن ينتقل إلى مدينة الدمام مع فريق ملف “السعودية 2027″، للاستمرار في جولته التي تُختتم الأربعاء المقبل بزيارة محافظة جدة.