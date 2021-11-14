تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 196.7 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، تراجعا وسط ترقب لأداء المعدن النفيس عالميًا.

وهبط جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 224.85 ريال (59.96 دولار)، مقابل 224.98 ريال أمس السبت.

وتراجع جرام الذهب عيار 21، إلى نحو 196.75 ريال (52.47 دولار)، مقارنة بسعر أمس 196.85 ريال.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 168.64 ريال (44.97 دولار)، مقابل سعر 168.73 ريال أمس السبت.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.17 ريال (34.98 دولار)، مقارنة بسعر 131.24 ريال خلال تعاملات أمس السبت.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، انخفاضًا إلى نحو 6993.75 ريال (1865 دولارًا)، مقارنة بسعر 7001.25 ريال بتعاملات أمس السبت.

وهبط سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 1573.98 ريال (419.73 دولار)، مقابل سعر 1574.83 ريال أمس السبت.