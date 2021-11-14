إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 253.2 مليون.. والوفيات 5.110 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 253 مليوناً و253 ألفا و253 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و110 آلاف و870 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 229 مليونا و391 ألفا و462 حالة، بحسب مورقع “وورلد ميتر”.

وسجّلت الهند 11,271 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و285 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,437,37 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 463,530 وفاة.

كما سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 14642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و731 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى أكثر من 21 مليون إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6111222 وفاة.

سجلت روسيا 38823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1219 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9070674 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 255386 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 29821 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7784585 حالة.

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية, 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في حين لم تسجل أي وفيات.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن 70 حالة من الإصابات محلية العدوى ، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98263, في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.