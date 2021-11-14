فيصل بن فرحان: السعودية لا ترى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

قال فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررا دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء “هيمنة” جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت أمس السبت، “لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية”.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات من أحد وزراء الحكومة انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.