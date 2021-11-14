متحدث الصحة: السعودية واجهت كورونا بحزم وأصبحت نموذجا في مواجهة الجائحة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن هناك دولا تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا.

وأضاف أن ارتفاع إصابات كورونا في العالم مقلق جدا، وهناك دولا عادت إلى الإغلاق، لافتا إلى أن الدول التي ارتفعت فيها إصابات كورونا بسبب عدم استكمال التحصين.

وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن السعودية واجهت كورونا بحزم، ولم تشهد موجات متعددة.

وأعرب عن فخره بإنجازات المملكة ضد كورونا، حتى أصبحت السعودية نموذجا في مواجهة الجائحة.

وطالب كل من أمضى 6 أشهر على الجرعة الثانية، بأن يبادر في أخذ الجرعة التنشيطية.