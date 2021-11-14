“المساحة الجيولوجية” تنفي حدوث هزة أرضية.. نراقب المناطق عبر 280 محطة

كشفت هيئة المساحة، اليوم الأحد، حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع جميع المناطق.

ونفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في بيان، حدوث أي هزة في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن مركز المخاطر الجيولوجية يتابع على مدار الساعة جميع المناطق عبر 280 محطة رصد منتشرة في المملكة.

وكان مركز الأرصاد الإماراتي قد أعلن في وقت سابق اليوم حدوث هزة أرضية في عدة إمارات بقوة 2.3 بمقياس ريختر، على عمق 10 كيلو دون آثار سلبية على الدولة.

ونقلت قناة “العربية” عن شهود عيان قولهم إن “سكان بعض المدن بالمنطقة الشرقية بهزة أرضية خفيفة”.