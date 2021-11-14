نزع أكثر من 1500 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من انتزاع 1565 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، وذلك في الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين ثاني) الجاري.

و كشف المشروع أن الألغام تمثلت في “4 ألغام مضادة للأفراد، و541 لغماً مضاداً للدبابات، و1020 ذخيرة غير متفجرة”.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في الشهر الجاري إلى 3008 ألغام.