جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة «فردي» ببطولة اتحاد الجامعات

حقق منتخب جامعة شقراء لكرة الطاولة، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، ضمن بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في دورته الحالية والتي أقيمت بجامعة حائل.

حيث حصل الطالب باسل الشايع من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء على الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، محققًا الفوز في جميع جولات البطولة وصولًا إلى الجولة النهائية والفوز بالمركز الأول.

وشهدت جولات البطولة مشاركة 23 طالب يمثلون عددًا من الجامعات والكليات السعودية خاضوا خلالها 6 جولات للتصفيات، وجاءت النتائج النهائية فوز جامعة شقراء بالمركز الأول فيما حققت جامعة الملك سعود المركز الثاني، وحققت جامعة القصيم المركز الثالث في مسابقة الفردي.