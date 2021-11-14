متهمة بالإرهاب تحاول الهروب من سجن فرنسي باستخدام ملاءات الفراش

حاولت متهمة في قضية إرهاب الهروب من سجن فرنسي بإزالة أحجار من أسفل نافذة زنزانتها، واستخدام ملاءات الفراش للهبوط، حسب مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس اليوم الأحد.

وأفادت تقارير إعلامية بضبط المشتبه فيها في سجن فريسنس جنوب العاصمة الفرنسية.

وأوضح المكتب أن الفرنسية متهمة بتكوين منظمة إرهابية، وأنها قضت بعض الوقت في سوريا.