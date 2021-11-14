خبير أرصاد: المملكة ستتأثر بالمرتفع السيبيري خلال أيام وستهب الرياح الشمالية الباردة

قال خبير الطقس و الأرصاد،د. خالد صالح الزعاق إن خلال هذه الأيام ينشط المرتفع السيبيري في موطنه ويمتد لسانه ليؤثر على شمال العراق وبلاد الشام و تركيا

و أكز الزعاق أن خلال الأيام القادمه تبدأ بوادره على المملكة ويتمثل بهبوب رياح شمالية باردة تخفض درجات الحرارة لمعدلات شاتئة