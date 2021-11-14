فيصل بن فرحان يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2020 المقام حالياً في إمارة دبي، وذلك على هامش زيارة سموه إلى الإمارات.



واطلع سموه على أركان الجناح السعودي التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار تقدم المملكة على ضوء رؤية 2030.



كما اطلع سموه على جناح الإمارات الشقيقة، الذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها.