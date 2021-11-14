هدف عسكي يمنح كرواتيا التأهل لكأس العالم

تأهلت كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما هز فيدور كودرياشوف شباكه بالخطأ لتفوز صاحبة الأرض 1-0 على روسيا، في مواجهتهما الحاسمة في ختام المجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وقفزت كرواتيا، وصيفة بطلة كأس العالم 2018، فوق روسيا إلى صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة من عشر مباريات متقدمة بنقطة واحدة على منافستها الذي ستحاول التعويض في الملحق.

وسيطرت كرواتيا على المباراة تحت الأمطار وأنقذ ماتفي سافونوف حارس روسيا عدة فرص قبل أن يضع كودرياشوف الكرة في مرماه في الدقيقة 80.

ومع حاجتها للتعادل فقط لجأت روسيا للدفاع وامتصت الضغط حيث حاصرت كرواتيا مرمى منافستها لكنها لم تصنع أي فرص.

ووضع أندريه كراماريتش ضربة رأس في يد سافونوف بعد تسع دقائق وسدد مارسيلو بروزوفيتش كرتين من مدى بعيد مرت أحدهما فوق العارضة بقليل فيما أبعد الحارس الروسي الثانية بصعوبة.

وأنقذ سافونوف ضربة رأس من ماريو باشاليتش في الدقيقة 74 وبدا أن روسيا في طريقها للتأهل إلى أن اهتزت شباكها عبر كودرياشوف.

ومع افتقار الهجمات الكرواتية للزخم أرسل الظهير الأيسر بورنا سوسا تمريرة عرضية وضعها كودرياشوف في مرماه بعدما سقطت أمامه بشكل غريب.

وأهدرت روسيا الفرصة الوحيدة التي أتيحت لها في المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع حيث أطاح فياتشيسلاف كرافاييف بالكرة فوق العارضة من 18 متراً.