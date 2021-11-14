رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات معرض #دبي_للطيران

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، حضر اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق معه، فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17، ضمن دبي ورلد سنترال وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، والتي تشهد مشاركة 1200 عارض في الحدث و148 دولة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

ويرأس معاليه وفد وزارة الدفاع الذي يزور معرض دبي للطيران الدولي حالياً، حيث اطلع على أحدث الفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، من خلال الجهات والشركات المشاركة، التي تأتي من ضمنها عدد من الشركات السعودية، حيث زار معاليه جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية(SAMI)، وأكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، وشركة إيرباص هيليكوبتر، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وشركة إل ثري هاريس ، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض على خارطة المعارض في العالم.

وأشاد معاليه بالمستوى العالي للتنظيم، وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، ملتقياً بفريق الصقور السعودية المشارك في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، مقدماً شكره وتقديره على العروض المميزة التي يقومون بها، والمستوى العالي لكافة العروض على مستوى العالم.

من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المعرض بمعالي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الصُّعُد كافة، وخاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي.

كما قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة بزيارة جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020، والجناح الإماراتي واستمع معاليه لشرح عما يحويه الجناح، وعلى برامجه وأنشطته المختلفة ومحتوياته.