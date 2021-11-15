جامعة شقراء تقدم أكثر من 35 برنامج تدريبي تقني لتأهيل وتدريب الطلبة

أطلقت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية CISCO وأكاديمية Oracle عددًا من البرامج التدريبية، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب وطالبات الجامعة وتأهيلهم للحصول على المهارات التقنية اللازمة وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل.

وتشتمل هذه البرامج على أكثر من 35 مجال تقني نوعي من أبرزها؛ البرمجة، والأمن السيبراني، والشبكات، وإنترنت الأشياء، وأمن الحوسبة السحابية، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ويمكن لجميع طلاب وطالبات الجامعة التسجيل في هذه البرامج التدريبية وذلك عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelx56xbBzExc25DijEt21PSHeQAB0X5jSTU1FFsLerLLBEcA/viewform