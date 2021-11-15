كولومبيا: نراقب أنشطة #حزب_الله الإجرامية

أعلنت كولومبيا على لسان وزير دفاعها دييغو مولانو، امس الأحد أنها تراقب أنشطة حزب الله على أراضيها، حيث تتهم الحزب الموالي لإيران بـ”أنشطة اجرامية”.

وقال مولانو في مقابلة مع صحيفة “إل تيمبو”: منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على عملية لتوقيف وترحيل مجرمَين مفوضَين من حزب الله، كانت لديهما نيّة ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا.

لم يعطِ الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية. لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية، أن حزب الله قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين، في كولومبيا.

وأضاف مولانو أن هناك خطر مع حزب الله في فنزويلا وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، على الأمن القومي.

وفي 8 نوفمبر صرح وزير الدفاع الذي كان يرافق الرئيس الكولومبي المحافظ إيفان دوكي خلال زيارة رسمية إلى إسرائيل، بأن للبلدين عدو مشترك هو إيران وحزب الله، الذي ينشط ضد إسرائيل ويدعم أيضاً النظام في فنزويلا.

تتهم كولومبيا فنزويلا المجاورة بإيواء مجموعات مسلحة مناهضة لبوغوتا ودعمها، والعلاقات متوترة بين البلدين، وأغلقت الحدود المشتركة بينهما بشكل شبه كامل منذ 2015.

تراجع مولانو الأحد عن كلامه مؤكداً أنه كان “تصريحاً متسرّعاً”.

وكانت تعليقاته أثناء زيارته إسرائيل أثارت ردّ فعل من الحكومة الإيرانية التي تقيم معها كولومبيا علاقات منذ 1975.

وقال السفير الإيراني لدى كولومبيا محمد علي ضيائي، في بيان إن إيران وكولمبيا دولتان صديقتان ولهما علاقة تاريخية. إن تدمير هذه العلاقة لا يفيد الشعب.

وخفّف الرئيس دوكي من وطأة تصريحات الوزير، قائلاً إن كولومبيا لا تستخدم كلمة عدو للإشارة إلى دولة، هذا لا يعني، أنه ليست لنا خلافات على مسائل محددة مع إيران.

وأضاف : سنرفع دائماً صوتنا في المنتديات الدولية ضد انتشار الأسلحة النووية.

تحاول كولومبيا وإسرائيل الحليفتان المقربتان من الولايات المتحدة، عزل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي تتهمها الدول الثلاث بإقامة علاقات مع حزب الله.