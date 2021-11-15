مونديال 2022: ألمانيا تنهي مشوارها برباعية في أرمينيا

فاز المنتخب الألماني لكرة القدم على مضيفه منتخب أرمينيا 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم امس الأحد، في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 15، وإلكاي غويندوغان (هدفين) الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و50 وجوناس هوفمان في الدقيقة 64.

فيما سجل هدف المنتخب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأرميني عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وكان المنتخب الألماني ضمن تأهله لكأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل.