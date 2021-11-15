مقتل عميد و 4 من جنود الجيش السوري في دير الزور

قُتل عميد في الجيش السوري و4 جنود أمس الأحد في انفجار قنبلة في شرق سوريا، وذلك غداة هجوم أسفر عن مقتل 13 مقاتلا موالين للقوات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن “عبوة ناسفة” انفجرت بسيارة كانت تقل العسكريين الخمسة في محافظة دير الزور.

وعلى الرغم من إسقاط “خلافته” في سوريا في مارس 2019، يواصل تنظيم داعش شن هجمات دموية في البلاد، خصوصا في البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور.

والسبت قُتل 13 مقاتلاً موالياً لقوات النظام في “كمين” نفذه تنظيم داعش في بادية المسرب في ريف دير الزور الغربي في شرق سوريا، وفق المرصد.

ومنذ إعلان إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم الى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ووثق المرصد منذ 24 مارس 2019 مقتل نحو 1600 عنصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين له، إضافة الى 153 مقاتلاً موالين لإيران، من غير السوريين، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها التنظيم.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.