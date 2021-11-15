هذه التفاصيل: 500 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف في هيئة التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الملتقى الافتراضي (التدريب المنتهي بالتوظيف) لبرنامج فني رعاية المرضى لأكثر من 500 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف.

ويؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

ومن ضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية وليس على رأس العمل.

مع ضرورة احضار شهادة بكالوريوس في تخصصات أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية وشهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

آيلتس (IELTS): 3.5

كفايات اللغة الإنجليزية (STEP): 52

أما المستندات المطلوبة للقبول فهي: شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

وآخر موعد للتقديم على البرنامج يوم الجمعة الموافق 26 /11/ 2021.