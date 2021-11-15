باللباس النسائي.. إحباط مخطط حوثي للتسلل إلى مأرب

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب مخططاً حوثياً للتسلل إلى المدينة بلباس نسائي، واعتقلت عدة عناصر أبرزهم القيادي منيع علي حسان.

وأفادت مصادر أمنية بأن اعتقال العناصر الحوثية يأتي في إطار الخطة العسكرية الناجحة لإفشال مخططات الميليشيا وتطهير مديريات المحافظة، لافتاً إلى أن قيادات الحوثي بعد فشلها عسكرياً لجأوا إلى ارتداء ملابس نسائية للبحث عن ما يرمم معنوياتهم المنهارة.

وقالت المصادر إن “منيع علي حسان كان قائداً للفرق الأمنية الحوثية وانتقل للقتال في فرضة نهم وعمل ضمن التسليح في الجبهة ثم مساعداً لمشرف التحشيد والتجنيد وحاول التسلل إلى مدينة مأرب بعد فشل عناصر أخرى قبض عليها”.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أكد أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية تخوض معارك عنيفة لدحر الميليشيا الحوثية في جبهات القتال جنوبي المحافظة خصوصاً مديريتي حريب والجوبة، مبيناً أن الجيش دمر عدداً من الآليات المدرعة في مواقع متفرقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثي تحاول اختراق صفوف الجيش الوطني، لكنها فشلت وقتل خلال الساعات الماضية أكثر من 120 مسلحاً حوثياً في جبهة ملعاء بمديريتي الجوبة وحريب.

وأفادت المصادر بأن السلطات في مأرب طلبت من الصليب الأحمر الدولي التدخل لإجلاء جثث الميليشيا في عدد من المواقع.