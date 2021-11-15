253 مليون إصابة بفيروس #كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 253.3 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.46 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 253 مليونا و 321 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و100 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 464 مليون جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.