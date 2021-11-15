بقيادة البرهان.. أعضاء السيادة السوداني يتعهدون بتحقيق تطلعات الشعب السوداني

عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني يوم أمس الأحد إجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس والذي رحب بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وتعهد الأعضاء بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة.

كان القائد العام للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما دستورياً رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي من الأسماء الآتية :

الفريق اول ركن/ عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا

الفريق اول/ محمد حمدان دقلو نائبا للرئيس

وعضوية

الفريق اول ركن / شمس الدين كباشي ابراهيم

الفريق الركن / ياسر عبد الرحمن حسن العطا

الفريق مستشار بحري/ إبراهيم جابر ابراهيم

السيد/ مالك عقار اير

السيد/ الطاهر ابوبكر حجر

السيد / الهادي ادريس يحي

السيدة/ رجاء نيكولا عبد المسيح

السيد/ يوسف جاد كريم محمد علي

السيد/ أبو القاسم محمد محمد احمد

السيد / عبد الباقي عبد القادر الزبير

السيدة/ سلمي عبد الجبار المبارك

وإرجاء تعيين ممثلا شرق السودان لحين اكتمال المشوارات.