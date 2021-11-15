ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 196.93 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، وسط ترقب لأداء المعدن النفيس عالميًا مستهل جلسات الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، نحو 225.02 ريال (60.01 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح تعاملات الإثنين، نحو 196.93 ريال (52.51 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم الإثنين، إلى نحو 168.80 ريال (45.01 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح الإثنين في السعودية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.29 ريال (35 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، ارتفاعاً إلى نحو 6999 ريالا (1866 دولارًا).

وارتفع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 1575 ريالا (420.06 دولار).