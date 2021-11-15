العنف_الأسري يتفاعل مع #معنفة_خميس_مشيط من زوجها.. مقطع فيديو وثق صرخاتها #عاجل

تفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»، على مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة خميس مشيط معلقًا: «نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة مدينة خميس مشيط؛ مشيرين إلى أنها تعاني من تعنيف زوجها.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد كشف عن أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: «يتمثل مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي – النفسي – اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال)، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، نتشرف بخدمتكم وحمايتكم».
من العصر تتعنف من زوجها!! في مدينة الخميس حي الخزان شاركوا⛔️⛔️ #معنفة_الخميس pic.twitter.com/rv5LI3EfBy
— نورا♀ (@li20xl) November 12, 2021