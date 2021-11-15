العنف_الأسري يتفاعل مع #معنفة_خميس_مشيط من زوجها.. مقطع فيديو وثق صرخاتها #عاجل

تفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»، على مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة خميس مشيط معلقًا: «نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل ‏معنا عبر الرسائل الخاصة».‏

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة مدينة خميس مشيط؛ مشيرين إلى أنها تعاني من تعنيف ‏زوجها.‏

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد كشف عن أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: «يتمثل ‏مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي – النفسي – ‏اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال)، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، نتشرف بخدمتكم وحمايتكم».‏